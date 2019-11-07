أقدم مكتب بريد بالعالم على وشك الإغلاق

المصدر: دبي - نهى حوّا

أقدم مكتب بريد في العالم، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قد يغلق أبوابه بعد مرور أكثر من 300 عام من افتتاحه في دامفريز وغالاوي بأسكتلندا، إذا لم يتمكن من إيجاد مشترٍ جديد للعقار يحافظ على خدماته، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل».

مكتب البريد الذي افتتح في سانكوهار عام 1712، قد يُغلق تحت رغبة أصحابه في التقاعد، ويفقد، في سياق ذلك، موقعه في موسوعة غينيس العالمية، لصالح فرع آخر في السويد تم افتتاحه في عام 1720.

كان المكان قد تحول إلى نقطة جذب سياحي لجامعي الطوابع، فضلاً عن تأمينه «شريان حياة» للمسنين في المجتمع الذين يعتمدون عليه في خدماتهم المصرفية.

في عام 2015، وصل المكتب إلى حافة الإغلاق، فاشتراه الدكتور منزور علم 77 عاماً وزوجته نزرا 67 عاماً. يأمل الثنائي الآن إيجاد مشترٍ جديد لإبقائه مفتوحاً، عندما يتقاعدان في نهاية مايو 2020.

وقالت نزرا علم لـ «ديلي ميل»: «أكره التفكير بأنه سيغلق أبوابه ويتحول إلى سوبرماركت أو شيء من هذا القبيل»، مضيفة: «لقد قمنا بالدعوة إلى اجتماع عام لمناقشة المسألة، وسوف نسعى بكل ما أوتينا من قوة لنضمن وجود مشترٍ لمكتب البريد».

بدوره، قال المتحدث باسم مكاتب البريد: «نحن فخورون بإرث مكتب بريد سانكوهار، وملتزمون بالحفاظ عليه في المستقبل، سوف نعمل مع المجتمع المحلي في محاولة إيجاد مشترٍ يحافظ على الفرع ويضمن بقاءه جزءاً من البريد».