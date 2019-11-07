اكتشاف قرية قبل عصر «كولومبوس»

المصدر: دبي - البيان - سيد صالح

اكتشف فريق من علماء البيئة بجامعة فلوريدا الأمريكية، عن طريق المصادفة، بقايا قرية قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل اكتشاف كريستوفر كولمبوس أمريكا عام 1492.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، جرى اكتشاف القرية في جزيرة «رالي» في المنطقة الواقعة بولاية فلوريدا، ضمن ساحل «جلف كوست»، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

اللافت أن اكتشاف القرية جاء عن طريق الطائرات من دون طيار (درونز) التي كانت تُجري اختبارات للمنطقة باستخدام أشعة الليزر، لرصد تأثير بقعة نفطية متسربة في ساحل المنطقة منذ عام 2010.