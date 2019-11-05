دواء جديد للتليف الكيسي

المصدر: دبي - البيان

وافقت وكالة الأغذية والدواء الأمريكية على دواء جديد يمكن أن يستفيد منه 90% من مرضى التليف الكيسي ممن أعمارهم 12 عاماً وما فوق، وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن بمقدور الدواء أن يحوّل هذا المرض المميت إلى حالة يمكن التحكم بها.

وكتب مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيز كولينز، الذي قاد فريق البحث الخاص بتحديد الجين الذي يسبب المرض الوراثي عام 1989، في افتتاحية نشرت بمجلة «نيوانجلاند للطب»: «الاستنتاجات تشير إلى أنه قريباً سيمكن تقديم علاجات آمنة وفعالة للجزيئيات لـ90% من الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي».

ووصفت دراستان حديثتان أيضاً نتائج الاختبارات السريرية على العلاج الجديد المسمى «تراكافتا»، أن المرضى الذين تلقوا العلاج أظهروا تحسناً.