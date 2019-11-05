سلالم برونكس تجذب عشاق «الجوكر»

المصدر: نيويورك - د ب أ

أضحت مجموعة طويلة من الدرجات بين مبنيين سكنيين في برونكس، تربط شارع شكسبير أفينو بشارع أندرسون أفينو، مزاراً يجذب السياح والسكان المحليين، وذلك منذ ظهرت في مشهد بفيلم «الجوكر».

وأصبحت هذه الدرجات غير المميزة، البعيدة عن أغلب المناظر الجميلة بنيويورك، خلفية لعدد لا يحصى من صور السيلفي المرفوعة على إنستغرام. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أن بعض الزوار يرتدون حتى زي الجوكر، ليرقصوا خلال نزول الدرجات، مثلما فعل خواكين فينيكس في الفيلم. غير أن بعض السكان أبدى انزعاجه من تدفق السياح على المنطقة، فلجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من تحوُّل ضاحيتهم إلى ساحة تصوير.