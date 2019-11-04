حالة نادرة.. طفل مصاب بنمو هائل في فكه

المصدر: ترجمة: رفيف الخليل

تلقى الزوجان جوزيف وفيكتوريا، من جاكسونفيل بولاية فلوريدا، خبر إصابة طفلهما بمرض نادر بكثير من الرعب والحزن الشديد، لكن ما إن ولدت فيكتوريا طفلها غافن حتى تمكنت ابتسامته البريئة من زرع الأمل من جديد.



وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية حول مرض الطفل المصاب بالتشوه اللمفاوي، حيث ولد مع نمو هائل في فكه ووجود مئات الخراجات الصغيرة تحت جلده بسبب حالة وراثية نادرة تؤثر على واحد فقط من بين كل 4000 طفل.



بالرغم من أن الطفل غافن ولد برأس مشوه إلا أن عطف والديه كان واضحا خلال رحلة العلاج الطويلة. ووصفت والدته فيكتوريا مشاعرها: "لم أبكي لم أكن غاضبة، لأنه طفلي الذي أحبه، يمدني أنا وزوجي بقوة وصبر كبيرين"



وتحولت قصة الطفل غافن إلى حالة حب نشرت الإلهام والوعي بين عائلات كثيرة. وأضافت فيكتوريا: " تواصل الناس معي وأردت بث رسائل إيجابية ورفع الوعي ومساعدة الأسر، من خلال مشاركة قصة مرض طفلي على وسائل التواصل الاجتماعي، لنعطي الأمل لأطفال آخرين الذين يعانون من تشوه اللمفاوي من جميع أنحاء العالم".