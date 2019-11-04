تعرف على شبيهة ميغان ماركل

المصدر: دبي-البيان

لاحظت ابنة مانشستر البريطانية، سارة مهلانغا، تشابهها للمرة الأولى مع دوقة ساسكس عام 2017 عندما كانت الأخيرة مخطوبة للأمير هاري.

ولم تُضع الأم البالغة من العمر 36 عامًا الفرصة لتغتنم شبه ملامحها بالدوقة 38 عامًا وتستثمره في تأسيس مهنة جديدة ومصدر دخل يدر عليها ما يصل إلى 400 جنيه استرليني عند الظهور في الإعلانات وعروض التلفاز، وبالمقابل عندما لا تتحول لـ "ميغان"، فهي مديرة بمدرسة لفنون الأداء.

ووفقا لـ "ديلي ميل"، فإن مهلانغا، والدة طفلين، تشتري نسخاً مماثلة عالية الجودة وأقل سعراً من ملابس ميغان، قائلةً: "لا أستطيع تحمل كلفة شراء ملابس مقابل ألفي جنيه إسترليني لكل قطعة".

الجدير بالذكر أنه قد تمت دعوة السيدة مهلانغا ووالدتها، من بين 1200 ضيف، وذلك وقت مشاهدة وصول هاري وميغان لحضور حفل زفافهما في قلعة وندسور. وأوضحت: "لم أقابل ميغان لكني وفي مرحلة ما كنت على بعد متر منها".