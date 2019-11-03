الحلوى الأخف في العالم بوزن غرام واحد

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

ابتكر القائمون على استوديو تصميم للأغذية، مقره لندن، حلوى ميرانغ بمنتهى الخفة، وقابلة للأكل، عبر توظيف إجراء تم تطويره في الأساس لصنع أخف مادة صلبة على الإطلاق.

وبحسب ما نقلته مواقع مختصة بالتصميم، فإن استوديو "بومباس آند بار" متعدد التخصصات، بقيادة سام بومباس وهاري بار، قد تعاون مع خبراء بمختبر Aerogelex بهامبورغ لترجمة ونقل خصائص المواد الصلبة الأخف في العالم في صورة حلوى صالحة للأكل.

وبالعودة لثلاثينات القرن الماضي، طور الكيميائي الأمريكي صموئيل كيستلر مادة "إير-جيل"، عبر إيجاد طريقة لإزالة المكون السائل من الجل واستبداله بالغاز. ومن هنا قام استديو الأغذية بتكييف العملية المستخدمة لإيجاد تلك المادة في إنتاج حلوى ميرانغ تم وصف مذاقه كـ "طعم من السماء".

يمكن صنع Aerogels بمجموعة متنوعة من المواد بيد أنه وبالنسبة لمشروع الحلوى ركز الاستوديو على البروتينات الكروية الموجودة في بياض البيض والتي تسمى الألبومينويدات. وبعد سلسلة من العمليات والإجراءات يمكن في النهاية إنتاج "ميرانغ" يكونه الهواء بنسبة 96%، ويزن غراماً واحداً فقط.

وقد سبق للمصممين كشف النقاب عن الميرانغ مع تقديم الفرصة الأولى لتذوقها في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي- إثراء في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال فعاليات موسم إثراء للإبداع "تنوين 2019.