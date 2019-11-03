«إكسكاليبر» في أعماق نهر بالبوسنة

المصدر: دبي - سيد صالح

يعد الملك «آرثر» شخصية جدلية في تاريخ بريطانيا، ولا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان حقيقة أم خرافة. ومن أشهر الأساطير التي ارتبطت بالملك «آرثر» سيفه الشهير «إكسكاليبر»، الذي ينسب إليه البعض قوى سحرية ويربط بينه وبين سيادة بريطانيا، ويعتقد البعض أنه مغروس في الحجر.

ولكن يبدو أن «إكسكاليبر» له وجود حقيقي، فبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، عثر أثريون بالمصادفة أخيراً على سيف مغروس في صخرة على عمق يبلغ حوالي 11 متراً في قاع نهر «فرباس» بالقرب من مدينة «بانجا لوكا»، ثاني أكبر المدن في جمهورية البوسنة والهرسك. يبلغ طول السيف حوالي 245 سنتيمتراً ويعتقد العلماء الأثريون أن عمره يبلغ على الأقل ثمانية قرون.