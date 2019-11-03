«باربي» بطلة فرنسية في الــ60

المصدر: دبي - سيد صالح

يستعد مصمم الإكسسوارات الفرنسي الشهير، تييري لاسري، لطرح إصدارات جديدة من دمية الفتيات الصغيرات الأمريكية الشهيرة «باربي»، خلال الشهر الجاري. وبحسب صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، فإن «باربي» ستظهر في ثوبها الجديد المصمم بلمسة واكسسوارات فرنسية خالصة، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها الــ 60.

يُذكَر أن «باربي»، التي تعد أشهر دُميَة للفتيات على وجه الأرض، قد ظهرت للعالم لأول مرة في مارس 1959، واكتسبت منذ ذلك الحين شهرة عالمية جارفة.

وفي عيد ميلاد «باربي» الــ 60، قررت «ماتيل» أن تطرح الدمية الشهيرة في طلة فرنسية لأول مرة في تاريخها.