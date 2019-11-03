يهشّم سيارته بعد 6 ساعات من الرخصة!

المصدر: دبي - سيد صالح

هشم مراهق أمريكي في الـ18 من عمره سيارته الخاصة، بعد 6 ساعات فقط من حصوله على رخصة القيادة الخاصة به.

ووفقاً لما نشرته أمس، شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فقد نشرت شرطة مدينة «فوليرتون» بولاية كاليفورنيا الأمريكية تفاصيل الحادث هذا الأسبوع عبر حسابها على موقع «انستغرام».

وذكرت الشرطة أن المراهق، الذي لم تفصح عن اسمه، تسلم رخصة القيادة الخاصة به، وبعد أقل من 6 ساعات فقط، قاد سيارته الخاصة في أحد شوارع «فوليرتون»، فاصطدم بسيارة أخرى، ثم ارتطمت السيارتان معاً بعمود إنارة.

ولم يصب المراهق أو قائد السيارة الأخرى بأذى. الطريف أن الشرطة بررت ذلك بأن المراهق «فعل شيئاً واحداً صحيحاً، وهو أنه كان يرتدي حزام الأمان. حزام الأمان ينقذ الأرواح».