النوم يُنظّف الدماغ

المصدر: دبي- البيان

اكتشف العلماء أن الدماغ يغسل نفسه بسائل منظف أثناء النوم، وقد يكون هذا عاملاً وقائياً ضد الخرف، وفق ما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية؛ ففي دراسة شملت البحث في أدمغة 13 شاباً أثناء نومهم، رأى العلماء في جامعة «واشنطن» شيئاً «مذهلاً»، حيث يندفع السائل النخاعي إلى المخ كل 20 ثانية، عبر موجات نابضة.

ويعتقد أن السائل الدماغي الشوكي، يطرد المواد السامة التي تشارك في تطوير الخرف. ولأول مرة، تمكّن العلماء من التقاط هذه العملية بالصور. ويقترح العلماء أن الأشخاص الذين يحصلون على الكثير من النوم الجيد يمكنهم حماية أنفسهم من هذا التدهور المعرفي.وأوضحت البروفيسور لورا لويس، المؤلف المشارك في الدراسة، التي نشرت في مجلة «ساينس» العلمية، أن للنوم تأثيراً كبيراً على الحماية من التدهور العقلي.