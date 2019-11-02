غلاف لحفظ الطعام قابل للأكل

المصدر: دبي- سيد صالح

ابتكرت شركة أمريكية ناشئة صيغة جديدة لحفظ الأغذية من التلف، وذلك كمساهمة منها في مكافحة الجوع وحل أزمة نقص الغذاء في العالم.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، تعتمد الصيغة الجديدة على تطوير غلاف بلا طعم ولا رائحة إلا أنه قابل للأكل، ثم تغطية المواد الغذائية به لحفظها من الفساد لفترة طويلة.

وطورت الشركة هذا الغلاف المُبتَكَر من مكونات نباتية بحتة. ويقول جيمس روجرز، الرئيس التنفيذي للشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا: «الغلاف مصنوع من مواد تتوافر في كل قضمة نلتهمها من الخضروات والفواكه. إنها مواد تتوافر وبكميات كبيرة في بذور الثمار، وأيضاً في لحمها الخارجي ولبها».

وأضاف بقوله: «باستخدام هذه المواد، طورنا صيغة لغلاف مُبتَكَر يمكن للمزارعين ومنتجي المواد الغذائية استخدامه بعد مزجه بالماء لحفظ منتجاتهم».