سيارة تدهس سمكة!

المصدر: دبي ـ البيان

حينما كان المواطن الأمريكي، ويليام ميرز، يقود سيارته على طريق «هاردتنر» السريع بولاية «كنساس» الأمريكية، ورأى طائراً يصطدم بسيارته على نحو مفاجئ، ثم رأى الطائر ينطلق محلقاً في السماء، فيما بدا أن الاصطدام لم يصبه بسوء، ظن أن كل شيء قد انتهى عند هذا الحد.

ولكن عندما عاد ميرز إلى بيته فوجئ بأن القصة لم تنته بعد، حيث اكتشف أن الطائر ترك له سمكة قاروس عالقة في مقدمة سيارته. ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس» الأمريكية، يبدو أن الطائر كان يحمل سمكة القاروس في فمه ممنياً نفسه بالتهامها، إلا أن صدمة سيارة ميرز له، حالت دون ذلك.

وربما تكون هذه هي الواقعة الأولى في التاريخ التي تصدم فيها سيارة سمكة!