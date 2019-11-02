التوقيت الصيفي يضطره لإعادة ضبط 5000 ساعة

المصدر: دبي - سيد صالح

اضطر البريطاني روي ويست، 75 عاماً، إلى تأخير 5000 ساعة في غضون 5 ساعات، وذلك بعد إعلان انتهاء التوقيت الصيفي في بريطانيا أمس، مع نهاية فصل الصيف رسمياً في البلاد.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يهوى ويست جمع الساعات إلى درجة الهوس، حتى صار يقتني في منزله المكون من غرفتين فقط نحو 5000 ساعة جمعها على مدى 40 عاماً.

وعن المعاناة التي لاقاها ويست في تأخير هذا العدد الهائل من الساعات، قال: «كان عملاً طويلاً، لكني لا أكترث، فلا أريد أن تعطيني أي ساعة من ساعاتي الـ5000 توقيتاً خاطئاً».