يحطم 129 رقماً قياسياً في 4 سنوات

قد يحلم بعض الأشخاص، وخلال فترة حياتهم بأسرها، بتحطيم رقم واحد فقط في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لكن رجلاً واحداً فقط، استطاع كسر 129 سجلاً قياسياً في غضون 4 سنوات. وأفادت مواقع إخبارية، بأن ديفيد راش البالغ من العمر 34 عاماً، من ولاية أيداهو الأميركية، يقضي معظم وقته في تحطيم الأرقام القياسية.

راش يحمل اللقب الرسمي لأبعد مسافة يتم فيها نفث حبوب البازلاء من الفم، بنحو 41 قدماً و3.5 بوصات، فضلاً عن كونه الأسرع في سباق النصف ماراثون قفزاً.

وغيرها من الألقاب التي تتجاوز المئة في عددها. يعمل الشاب، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بشهادة في الهندسة الكهربائية، بدوام كامل في قطاع التكنولوجيا. دبي - البيان