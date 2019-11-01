اختبارات لأسرع سيارة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

بدأت السيارة البريطانية «بلادهاوند إل إس آر»، التي توصف بأنها أسرع سيارة في العالم، اختبارات لرصد سرعتها في صحراء «هاكسكينبان» بجنوب أفريقيا، وفقاً لما ذكرته أمس صحيفة «ميرور» البريطانية.

وبلغت أقصى سرعة للسيارة في هذه الاختبارات 334 ميلاً في الساعة. ولا تقارن هذه السرعة بــ 1000 ميل في الساعة، والتي من المقرر أن تبلغها السيارة في مراحل متقدمة من الاختبارات، وهي تعد أقصى سرعة عرفها العالم على الإطلاق.

ويعزى الفضل في هذه السرعة إلى أن السيارة مزودة بالمحرك «ئي جيه 200». وقال أندي جرين، الذي قاد السيارة في الاختبارات: «سعداء لنجاح أول تجربة، ومستعدون لتحقيق المزيد من التقدم حتى نصل إلى السرعة الخارقة المُنتَظَرة».