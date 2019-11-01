بدر الشعيبي يحيي أولى حفلات القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

يحيي الفنان الشاب بدر الشعيبي اليوم أولى حفلات القرية العالمية في موسمها الـ 24 والذي انطلق في 29 من شهر أكتوبر، على المسرح الرئيسي للقرية العالمية التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن تذكرة الدخول.

وأعلنت القرية العالمية أن حفلة الشعيبي تأتي ضمن سلسلة حفلات سيقيمها كبار نجوم الغناء في العالم ومنها حفلات متميزة لكبار الفنانين العرب والذي سيتم الاعلان عنهم لاحقا.

يذكر أن الفنان بدر الشعيبي سعودي الجنسية ويقيم في الكويت، وهو ممثل ومغن ومخرج، له العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرح وألبوم بعنوان شيء مختلف.

ويمكن لزوار القرية العالمية قضاء أول عطلة نهاية أسبوع في رحاب القرية العالمية التي شهدت تغييرات كبيرة في البنية التحتية بشكل يجعل من زيارتها تجربة لا تنسى، كما تقدم 40 ألف عرض ثقافي وترفيهي متنوع اضافة الى تجربة أشهى المأكولات من مختلف دول العالم عبر الاكشاك والمطاعم المتنوعة، اضافة الى التعرف على ثقافة ومنتجات 78 دولة من مختلف انحاء العالم.