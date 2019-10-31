"بطولات القهوة العربية 2019" تنطلق في أبوظبي ديسمبر المقبل

المصدر: وام

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسابقة "بطولات القهوة العربية 2019" أول بطولة للقهوة العربية في العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 و11 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بجوائز مالية تنافسية لأكثر المشاركين موهبةً في تحضير القهوة.

وتأتي هذه المسابقة احتفاء بالقهوة العربية مع تسليط الضوء على أهميتها ومدى ارتباطها بعاداتنا وتقاليدنا، لما تعكسه من كرم الضيافة في جميع أنحاء المنطقة.

وتتضمن بطولات القهوة العربية الافتتاحية، التي تجري خلال "معرض سيال الشرق الأوسط 2019"؛ الحدث السنوي الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، خمس فئات تقوم على اختبار مهارات المتسابقين وخبراتهم في مجال تحميص وتحضير القهوة العربية، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول والثاني ضمن فئتي "بطولة صانع القهوة العربية" للتحميص الخفيف والتحميص المتوسط / الغامق على جوائز مالية قيمة الأولى 125 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم.

كما يدخل المشاركان، من خلال هذه الفئات، في تحدٍ لتحضير أفضل مشروب للقهوة العربية باستخدام درجات التحميص المفضلة لديهم، كما يتم اختبار معلوماتهم ذات الصلة بالتاريخ والتقاليد المرتبطة بالقهوة.

وسيتم التحكيم بين المتنافسين، الذين يستخدمون الأدوات التقليدية بعملهم، بتقييم طريقة طحن حبوب القهوة وغليها، ومذاق وجودة فنجان القهوة النهائي، بالإضافة إلى اتزانهم وطريقة تقديمها للضيوف.

أما "جائزة تحميص القهوة العربية" لفئات التحميص الخفيف والتحميص المتوسط / الغامق، فتُمنحان لفائزَين قيمة كل واحدة منهما 25 ألف درهم.

وسيتم تقييم المتنافسين من خلال إجراء اختبار التذوق العشوائي من قبل لجنة من المتخصصين، الذين يقيّمون المذاق والكثافة والحموضة والقوام والمذاق المتبقي في الفم.

كما سيتم منح جائزة واحدة قدرها 20 ألف درهم للفائز "بجائزة أفضل مشروب مبتكر بالقهـوة العربية" المخصصة لصانع أفضل مشروب مبتكر ساخن أو بارد من المشروبات التي تحتوي على حبوب القهوة.

وبالإضافة إلى المذاق والقوام، سيتم تقييم المشاركين من خلال المناهج والأساليب والأصالة والإبداع الخاص بكل منهم. هذه الفئة متاحة للجميع تحت عنوان مميز"أفضل مشروب قهوة عربية مبتكر لعام 2019".

وقالت نورة عبد العزيز الخميس، رئيس البحوث والتحليل في إدارة التخطيط والتطوير الثقافي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعد القهوة جزءاً أساسياً من ثقافتنا العربية، وهي رمز لتقاليد الضيافة والكرم في منطقتنا".

وأضافت: "من خلال تقديم الجوائز التي تكرّم مختلف المهارات المشاركة في بطولات القهوة، ستعمل هذه البطولات على الاحتفاء بالموروث الثقافي الغني والتعريف بالعادات والتقاليد المتنوعة المرتبطة بالقهوة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة".