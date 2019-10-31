فارس من العصور الوسطى في المطار

المصدر: دبي- سيد صالح

أثار رجل غريب الأطوار، يبدو من ملامحه أنه ستيني، دهشة المسافرين في مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» بولاية «جورجيا» الأمريكية، حيث ظهر جالساً في القاعة المخصصة لانتظار المغادرين بالمطار، وهو يرتدي زي فرسان العصور الوسطى بكامل مكوناته، بما في ذلك غطاء الرأس، كما كان ممسكاً بدرع حديدية في يده.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يعتقد المسافرون أن الرجل جلب هذه الملابس الغريبة معه داخل حقيبة، ثم ارتداها داخل إحدى دورات المياه، بعد أن اجتاز بوابات التفتيش الأمني في المطار. وقال ويل أوكونور، الذي تصادف وجوده في المطار أثناء جلوس الستيني مرتدياً زي الفرسان: «كيف استطاع هذا الرجل اجتياز بوابة التفتيش بتلك الخوذة وتلك الدرع؟».