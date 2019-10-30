سن بشرية في وجبة سريعة

أصيب صديقان في بريطانيا بالذعر بعد اكتشافهما "سناً بشرية" في إحدى الوجبات السريعة الجاهزة.

وقال ديف بوروز 38 عاماً إنه كان يستعد للتمتع بوجبة طعام بنكهة الكاري بمبلغ 6.30 جنيهاً إسترلينياً مع صديقته ستيفاني ماكدونو، عندما قضم أحدهما سناً تبدو "بشرية".

اتصل الاثنان بمطعم الوجبات الجاهزة الصينية لتقديم شكوى فقال لهما المدير مصراً على أن السن مجرد غضروف أو قطعة بصل.

وعلى الأثر، قامت ستيفاني بتحميل صورة للسن على موقع " فيسبوك" في تحذير للابتعاد من الوجبات السريعة الجاهزة، وأدعت أنها لم تتلق أي اعتذار.

يحقق الآن مفتشي مجلس الأغذية مع مطعم "نويتاون كانتونيز" للوجبات الجاهزة.

وقد تمكن الصديقان من استرجاع مبلغ الـ 6.30 جينه إسترليني مقابل طبق الكاري، لكن ليس باقي الفاتورة بمبلغ 17.70 جنيهاً إسترلينياً.

الضرس الآن في الثلاجة، وقالت ستيفاني: "اعتقدنا أنه عضمه في البداية، لكنها بالتأكيد سناً، لقد فحصنا أنفسنا للتأكد من أنه ليس لواحد منا، واتصلت بالمطعم لاحقاً في الليل، وحاول المدير إقناعي بان السن غضروف من لحم أحد الحيوانات.

مصدر القلق الأكبر هو معرفة كيفية وصول الضرس إلى الطبق. قام الثنائي بإبلاغ الحادثة الى وكالة معايير الأغذية وقاما بتجميد الكاري والسن للتحليل.

ورفض مطعم الوجبات الجاهزة الذي تصنيفه من حيث النظافة "أربع نجوم" (جيد) من التعليق.