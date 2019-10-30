جولة معمارية في أعجوبة التصميم دبي

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تغيّرت مدينة دبي كثيراً بالمقارنة مع بداية ازدهار عمليات البناء فيها منذ نحو 10 إلى 15 عاماً، لكنها ظلت دوماً مزيجاً مثيراً يجمع بين التاريخ القديم والجديد، الشرق والغرب، والتاريخ والشروع ببناء شيء من الصفر، بحسب تقرير هندسي نشره موقع «مانسيون غلوبال» النيويوركي، من وجهة نظر خبراء.

وفيما يلي بعض أهم الأعاجيب المعمارية في المدينة، من وجهة نظر خبراء:

برج خليفة

«يعد برج خليفة أحد أيقونات دبي الحقيقية، فهو أطول مبنى في العالم بارتفاع 829 متراً و163 طابقاً، ويشتهر بظلاله المميزة غير المتماثلة، كما يشتهر بواجهته المتغيرة باستمرار، ويتميّز البرج بتصميم ثلاثيّ القاعدة مستوحى من زهرة الزنبق، وعند النظر إلى البرج من الأعلى، سترى أنه يتضمن تصاميم مستوحاة من العمارة الإسلامية.

«ذا أوبس»

أحد أكثر المشاريع شهرة في دبي، وقد مثل المشروع الأخير الذي صممته الراحلة المبدعة في مجال التصاميم المعمارية، زها حديد، وهو مشروعها الوحيد في المدينة بعد تصميم دار الأوبرا بدبي. يمكن القول إنه عمل مذهل بهيكل مكعب وفراغ منحنٍ يتغير شكله عند ملئه بالضوء.

نخلة جميرا

تعد نخلة جميرا أحد أكثر الأعمال إثارة للإعجاب بالنسبة إلى المناظر الطبيعية حول العالم، وهي جزيرة على شكل نخلة مكونة من ثلاثة أجزاء: الجذع، التاج وسعفاته البالغ عددها 17، ويحيط بها حاجز نصف دائري مشكلاً حيداً بحرياً صناعياً. تغزر الجزيرة بالفلل والمنازل.

برج خور دبي

البرج هو المشروع المعماري الذي يتطلع له كُثر سواءً في دبي أو جميع أنحاء العالم، إذ من المقرر أن يصبح أطول مبنى في العالم عند الانتهاء منه (لم يكشف المطورون عن ارتفاعه حتى الآن)، وهو مصمم بتوقيع سانتياغو كالاترافا، الذي يقف أيضاً خلف جناح الإمارات في إكسبو 2020. وكما هو الحال مع برج خليفة، يجد القائمون على خور دبي طريقة للاستفادة من الأسلوب المعماري المحلي والعالم الطبيعي. يعتمد شكل البرج على كل من زهرة الزنبق والمآذن العربية. ومن المقرر أن يحتوي على أعلى حديقة في العالم بإطلالة بـ 360 درجة على الميناء وما بعده.

ساحة الوصل

من المزمع أن تصبح الساحة التي يبلغ قطرها 150 متراً المحور الرئيس لإكسبو دبي المرتقب. و«الوصل» هو الاسم القديم لمدينة دبي. ويغطي الساحة سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة.