«ناسا»: حتى الشمس تحتفل بــ«الهالووين»!

المصدر: إعداد- سيد صالح

في مصادفة غريبة، نشرت أمس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة طريفة للشمس وهي تبدو أشبه بثمرة القرع المجوفة المضيئة، والتي تعد الرمز التقليدي للاحتفال بيوم جميع القديسين، والمعروف باسم «الهالووين»، الذي تحتفل به المجتمعات الغربية مساء غدٍ، الأربعاء.

وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية، فإن تاريخ الصورة يرجع في الأصل إلى عام 2014، حينما رصدتها «ناسا»، إلا أن الوكالة لم تنشرها إلا أمس.

وأفادت «ناسا» في تعقيب على الصورة الغريبة، بأنها رصدت الصورة بواسطة مرصد «الديناميكيات الشمسية» التابع لها، والذي أوكلت إليه مهمة رصد الشمس من مداره في الفضاء، وذلك منذ عام 2010.

وأضافت إن الصورة تكونت نتيجة تجمع مناطق نشطة على سطح الشمس تسمى «البقع الشمسية» بحيث صنعت شكلاً قريباً من نظرة عابسة صادرة من عين مائلة. وحينما بلغت هذه البقع ذروة نشاطها لحظة رصد الصورة، أضافت الإضاءة الصادرة عنها إلى الصورة رتوشاً جعلتها مشابهة كثيراً لشكل ثمرة القرع المجوفة المضيئة.

وبالطبع، أضافت «ناسا» بعض الرتوش الأخرى للصورة، حيث لونتها باللونين الذهبي والأصفر باستخدام مجموعتين من الأشعة فوق البنفسجية ذات الأطوال الفائقة.

ودونت «ناسا» تعليقاً طريفاً أسفل الصورة وقالت فيه: «حتى شمسنا تحتفل بــ«الهالووين» في عام 2014، كونت البقع الشمسية النشطة شكل ثمرة القرع المجوفة المضيئة».