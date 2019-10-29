سقوط قمر صناعي في قرية أمريكية

المصدر: إعداد- سيد صالح

سقط قمر اصطناعي تابع لشركة «سامسونغ» أول أمس في منطقة ريفية بولاية «ميتشيغين» الأمريكية.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية، شاهدت إحدى المواطنات التي تسكن المنطقة القمر وهو يسقط على شجرة في حديقة منزلها الريفي.

وأصدرت «سامسونغ» بياناً صحفياً أمس ذكرت فيه أن القمر التابع لها يعد جزءاً من مشروع ترفيهي مخصص لعملائها، حيث يتيح لهم التقاط صور ذاتية «سيلفي» باستخدام هواتفهم من طراز «غالاكسي إس 10 جي 5».

وأضافت الشركة إن سقوط القمر لم يكن نتيجة حادث، وإنما كان هبوطاً مخططاً له، إلا أن الأحوال الجوية أدت إلى سقوطه بشكل أسرع من المقرر وعلى نحو بدا كما لو كان حادثاً.