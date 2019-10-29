عرض للإقامة في «غرفة الفضيحة»

المصدر: إعداد- سيد صالح

أعلن فندق «ووترغيت» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن عرض طريف لنزلائه يشمل قضاء تجربة أسمتها إدارة الفندق تجربة «الاعتقال في فضيحة ووترغيت»، وفقاً لما نشرته أمس «فوكس» الأمريكية.

ومن المعروف أن الفندق يقع داخل مجمع «ووترغيت» الإداري الذي شهد تَفَجّر فضيحة «ووترغيت» الشهيرة عام 1972، التي أضطر الرئيس الأسبق نيكسون تقديم الاستقالة على إثرها في سابقة هي الوحيدة حتى الآن في التاريخ الأمريكي.

ويتضمن عرض الفندق الإقامة في الغرفة الشهيرة باسم «الغرفة الفضيحة»، وهي الغرفة التي تبين فيما بعض أن مرتكبي حادث السطو خططا للحادث داخلها.

وقد أعيد افتتاح الغرفة للجمهور في 2017، بعد أن زينت بعناوين صحف أمريكية صدرت معلنة أنباء استقالة نيكسون.