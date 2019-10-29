البوم يعرف العناق أيضاً

صورة ظريفة التقطتها عدسة الكاميرا لزوج من البوم في وضعية احتضان على غصن شجرة، يظهران فيها سلوكاً أشبه بطيور الحب في حديقة تادوبا الوطنية بالهند.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت المصورة الهندية شريا شينغا راي تراقب زوج الطيور على مدى أسبوع قبل التقاطها الطائرين المرقطين، وهما يجثمان على الغصن بالقرب من بعضهما بعضاً، حيث شوهدا وهما يرفعان رأسيهما الصغيرين ويلتصقان ببعضهما بعضاً في مودة ودلال، مغلقين العينين في تحبب.

وقالت المصورة: «عندما رأيت الطائرين يجثمان بالقرب من بعضهما، كنت أمل أن يظهرا هذه المودة لبضع لحظات على الأقل»، وعندما فعلا ذلك.

من المحتمل أنهما يقومان بعملية «تنظيف متبادل» وهذا ينطوي على الجثوم على الغصن عن قرب لتوثيق علاقتهما.