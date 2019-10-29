«اليقطين» يحمي القلب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يمتاز القرع الأصفر أو «اليقطين» بفوائد عدة، فالخضار الذي يعتقد أن منشأه في المكسيك وأمريكا الوسطى، غني بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز العظام وتساعد الجسم في معالجة الدهون والكربوهيدرات، فضلاً عن الحفاظ على صحة العيون.

وقد بينت دراسات حديثة أيضاً أن تناول القرع يخفض مخاطر أمراض القلب بسبب تدني محتواه الدهني، ويعد جيداً أيضاً لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، فكوب من القرع الأصفر يحوي فقط 35 غراماً من السعرات الحرارية، وسبعة غرامات من الكربوهيدرات، وحوالي غرام من البروتين وأقل من غرام من الدهون.

ويمتاز بوفرة المانغنيز وفيتامين سي اللذين يساعدان أيضاً في الحفاظ على عظام صحية.