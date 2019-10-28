تكريم ناشطة بيئية بإطلاق اسمها على خنفساء

المصدر: دبي: نهى حوّا

سُمي نوع جديد من الخنفساء مكتشف حديثاً باسم الناشطة البيئية غريتا ثورنبرغ. الخنفساء «نيلوبتودس غريتا» يبلغ طولها أقل من مليمتر واحد، من دون أجنحة أو عيون، لكنها تتميز بقرني استشعار طويلين يشبهان الضفائر، ما يذكر بجدائل الفتاة المراهقة، حسب موقع «بي. بي. سي».

الاسم أطلق رسمياً على الخنفساء في مجلة «انطومولوجيست»، ويفيد العالم الدكتور مايكل درابي أنه اختار الاسم، لأنه «معجب بشدة» بالناشطة البيئة السويدية المراهقة، وأراد الاعتراف بمساهمتها المميزة في رفع الوعي بقضايا البيئة. تم العثور على الحشرة في كينيا في الستينيات من قبل العالم وليام بلوك، الذي تبرع بعيناته إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن عام 1978، هي مكثت ضمن مجموعات المتحف منذ ذلك الحين.