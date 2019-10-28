فرط السباحة مؤذ للمراهقين

المصدر: دبي: نهى حوّا

أفاد بحث أمريكي صدر حديثاً أن 77% من السباحين المراهقين المشاركين في مباريات، يعانون من إصابة يطلق عليها «كتف السبّاح»، نتيجة للإفراط في استخدام منطقة الكتف.

وأفاد البحث الأولى الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية أن قسماً كبيراً من السباحين الشباب (13 إلى 18 عاماً) يشعرون بألم في الكتف، ويعتقدون أن الأمر جزء من المنافسة والنجاح، وأن «ألم خفيف في الكتف ينبغي تحمله»، هذا فيما أقر 50% منهم بأن هناك متنافسين يتناولون أدوية لتسكين الألم.

وأظهر البحث المقدم إلى الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية لأطباء الأطفال بالولايات المتحدة، وجود ارتباط واضح بين فترات السباحة وخطر الألم في الكتف.