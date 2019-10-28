سترة كيرت كوبين بـ 334 ألف دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

بيعت سترة صوفية «كارديجان» لونها أخضر زيتوني ارتداها الموسيقي الأمريكي كيرت كوبين عضو فرقة نيرفانا لموسيقى الروك، التي ارتداها خلال أداء عرض «إم تي في أنبلجد» الشهير للفرقة في عام 1993، في مزاد علني يوم السبت بمبلغ قياسي بلغ 334 ألف دولار.

وأصبحت السترة، المغطاة ببقع أصلية وحروق سجائر، هي الأغلى التي يتم بيعها عبر مزاد.

واحتلت السترة المصنوعة من الأكريليك والموهير موقع الصدارة في مزاد تذكارات موسيقى الروك الذي استمر يومين في مقهى هارد روك في نيويورك.

ووصفت دار مزادات جوليان، التي كانت مسؤولة عن الحدث، السترة بأنها «واحدة من السترات الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى».

وتم تسجيل العرض العاطفي «إم تي في أنبلجد» في نيويورك مباشرة أمام الجمهور قبل خمسة أشهر من وفاة كوبين في أبريل من عام 1994.

وتم إصدار العرض، الذي اعتبره العديد من المعـــجبين أفضل ما قدمــته الفرقة، كألبوم في وقت لاحق من ذلك العام.

كما تم بيع جيتار «فيندر موستانج» مصمم خصيصاً لكوبين، الذي عزف عليه أثناء جولة «إن يوتيرو» لفرقة نيرفانا عام 1993 في نفس المزاد بمبــلغ 340 ألف دولار.