فستان زفاف للتوعية بسرطان القولون

المصدر: دبي: فاتن صبح

نجت أنجيلا إلدرز من سرطان القولون، لكنها كانت تشعر بالخجل من كيس الفغرة الذي لازمها لعام كامل، فقررت استخدام عشرات الأكياس أو الجيوب لخياطة فستان زفاف.

اكتشفت إلدرز البالغة من العمر 56 عاماً من قرية بولتون لو ساندس البريطانية عام 2014 أنها مصابة بسرطان القولون في المرحلة الثالثة، وأخضعت لعملية فغر القولون ما أصابها بحرج شديد.

إلا أن الجدة اليوم تعيش فترة تماثل للشفاء، وشرعت في خياطة فستان زفاف مصنوع من الأكياس الفغرية من مختلف الأحجام. وألبست أنجيلا الفستان المذهل لابنتها المتزوجة البالغة 30 عاماً على أمل أن ترتديه عروس فعلية ما يوماً.