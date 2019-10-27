المصدر: دبي - البيان

ابتكرت مصممة في الولايات المتحدة أداة آمنة لإدارة نوبات الصرع، تدعى «كوكوون»، محمولة داخل حقيبة، وفقاً لموقع «good news network».

وفي العادة يشعر كثيرون بقدوم نوبات الصرع، مما يمنحهم الوقت لإيجاد مكان آمن للاستلقاء، لكن قد لا يكون بجانب هؤلاء صديق أو مقدم رعاية يمكنه توقيت نوبة الصرع، وطلب الإسعاف إذا دامت النوبة أكثر من 5 دقائق.

المصممة أوما سميث مبتكرة الجهاز تم تشخيصها بالصرع بعمر 11 عاماً، وقد حاولت في جهازها «كوكوون» دمج الحماية اللينة على الرأس ومساعدة المصاب الاستلقاء على جانبه، مع تنبيهات واضحة تكشف تلقائياً للغرباء الذين يرغبون في المساعدة اسم الشخص وأرقام هاتف الاتصال بالطوارئ.