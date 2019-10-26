شاهد.. فندق غيتار موسيقى الروك أند رول

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت قبيلة سيمينول الأمريكية فندقا يبدو وكأنه غيتار موسيقى الروك أند رول، بطول 137 مترا، وتريده أن يصبح الوجهة السياحية الأولى في جنوب فلوريدا.

وقد افتتح فندق The Guitar Hotel الخميس على أرض القبيلة ذات الأصول الأمريكية الأصيلة في هوليوود، بمشاركة الفنانين جيمي بيج ليد زيبلين.، بحسب (abcnews).

وقال ميتشيل سيبريس، نائب رئيس مجلس سيمينول: "إنه حقًا أمر خاص". "السيمينول الآن معروفة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: إنها إضافة فريدة إلى المشهد السياحي في جنوب فلوريدا، ولا يوجد فندق يشبهه في العالم.

يذكر أن الفندق، الذي كلف 1.5 مليار دولار، يحتوي على أكثر من 600 غرفة، وفي الليل تحاكي أشعة ضوئه خيوط الجيتار، بالإضافة إلى حوض سباحة ضخم وبحيرة، ومحلات بيع بالتجزئة ومطاعم.