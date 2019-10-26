تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت سيدة تايلاندية في السبعين من عمرها إلى الحياة قبل لحظات من حرق جثتها نتيجة الاعتقاد الخاطئ بأنها ماتت.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الجمعة، أن زوجها أنقذ حياتها بعد أن لاحظ أنها ما زالت تتنفس.

وأشار التقرير إلى أن المسنة فينيج سوباجورن، نقلت إلى معبد محلي في تايلاند من أجل إقامة جنازة بوذية لها، وظلت في نعش بارد لمدة ثلاثة أيام.

وفي أعقاب ذلك، بدأ زوجها ثوين سوباجورن، 73 عاما، في غسل وجهها بقطعة قماش رطبة، إلا أنه قبل أن يتم البدء في حرق جثة المسنة مباشرة، قال زوجها إنه لاحظ أنها ما زالت تتنفس، واتصل بالنجدة على الفور، حيث تمكن المسعفون من إنعاشها، وأعلنوا أنها ما زالت على قيد الحياة، وفقا لروسيا اليوم.