كشف السبب الحقيقي لوفاة الإسكندر الأكبر

المصدر: البيان الإلكتروني

حيَّر موت الإسكندر الأكبر أحد ملوك مقدونيا ، وأحد أشهر القادة العسكريين عبر التاريخ العديد من المؤرخين حول العالم، وما زال موته يشكل لغزا كبيرا.

واكتشف علماء جامعة أرسطو اليونانية،أخيراً أن سبب وفاة الإسكندر المقدوني كان مرض نخر البنكرياس، وليس الملاريا والتيفوئيد أو الالتهاب الرئوى كما كان يشاع سابقا.

وقال الباحث اليوناني توماس، إن هذه الدراسة بدأت عام 1995، حيث حلل الباحثون خلال هذه الفترة الطويلة أعراض المرض والأيام الأخيرة من حياة القيصر المقدوني التي وصفها المؤرخون اليونانيون القدماء.

ووفقا للباحث توماس غيراسيميديس الأستاذ الفخرى في الطب، كان سبب وفاة الإسكندر المقدونى، التسمم الحاد الناجم عن مرض نخر البنكرياس، وتطور هذا المرض بسبب الحصى في كيس الصفراء وإدمانه على تناول الأغذية الدهنية والكحول، وفقا لـ" روسيا اليوم ".

وتفيد نتائج الدراسة، بأن "بداية الأعراض كانت على شكل آلام حادة في البطن بعد تناول الطعام والخمور، ترافقها حمى وقشعريرة، كانت تسوء يوما بعد آخر خلال 14 يوما".

بعد التوصل إلى هذه النتائج، دحض غيراسيميديس جميع الفرضيات السابقة عن سبب وفاة الإسكندر المقدوني بما فيها الملاريا والالتهاب الرئوي والتيفوئيد وحمى النيل.