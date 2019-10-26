العدّاء الجد يحقق 3 ميداليات

المصدر: دبي - فاتن صبح

على الرغم من أعوامه الـ84 والنوبتين القلبيتين اللتين أصابتاه، نجح العداء البريطاني طوني بومان في أن يكسب لقب العداء الأسرع في العالم. ممثلاً فريق بريطانيا في دورة «يوروبيان ماسترز» التي جرت في إيطاليا الشهر الفائت، حصد بومان ثلاث ميداليات عن فئة المتسابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 عاماً، ذهبية وفضية وبرونزية، الأولى عن سباق الحواجز، والثانية عن مسافة 400 متر، والثالثة في مسابقة ألعاب القوى. كما أنه حلّ في المرتبة الرابعة في سباق 100 متر، وفي المركز الخامس في سباق 200 متر. ويتطلع لخوض السباق مجدداً العام المقبل.