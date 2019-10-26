«مفارقة الحياة».. حيلة حصان لتجنب امتطائه

المصدر: دبي - فاتن صبح

حاز آلاف المعجبين عبر الإنترنت، وأُطلق عليه لقب «الحصان الأكثر ميلودراميّةً في العالم»، إنه الحصان «جينغانغ» الشقي صاحب الفكرة العبقرية التي تحول دون السماح لأحد بامتطائه، إذ يسقط أرضاً ويمثل دور الميّت بانتظار أن يبتعد الراكب عنه ويعدل عن فكرة ركوبه.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان «جينغانغ» قد خضع للتدريبات من أجل القيام بحركته الشقية تلك لتسلية حشود السياح، أم أنه طوّر المهارة بنفسه، إلا أن الأكيد أنه يتقن اللعبة جيداً، فما إن يقترب أحد منه حتى يثني قائمتيه ويسقط أرضاً، حتى إنه يعمد إلى إغلاق عينيه أحياناً، ولا يترك دليلاً على أنه حيّ سوى الزفرات التي يخرجها من خياشيمه، لتأكيد أنه يمازح الحضور فقط. ولم يستطع الجزر اللذيذ جعله يتراجع عن حركاته كما بين أحد مقاطع الفيديو حيث حاول مدرّبه إغراءه عدة مرات إلا أنه لم يمتثل له.