تكنولوجيا تحول نفايات البلاستيك منتجات تجارية

المصدر: دبي - فاتن صبح

قادت كل من جامعة نورث وسترن، ومختبر أرغون الوطني ومختبر إيمز، وجميعها بأمريكا، أخيراً، دراسة ناجحة توصل الباحثون من خلالها إلى تطوير طريقة جديدة لإعادة التدوير للأفضل للبلاستيكيات متدنية القيمة، يجري عبرها تحويلها إلى منتجات سائلة ذات جودة عالية كزيوت المحركات، والمزلقات ومواد التنظيف وحتى مستحضرات التجميل.

ويعمل هذا الاكتشاف على تحسين طرق إعادة التدوير الحالية التي تسفر عن منتجات بلاستيكية ذات نوعية متدنية.

ويخدم الاكتشاف هدفين متمثلين بالتخلص من التلوث البلاستيكي في البيئة، كما المساهمة في الاقتصاد الدائري. وفي هذا الصدد، قال الباحث كينيث بوبلميير من جامعة نورث وسترن: «يسر فريقنا الإعلان عن اكتشاف تكنولوجيا جديدة تساعد على التخلص من البلاستيك، لما هذا الاكتشاف من انعكاسات على تطوير مستقبل يستمر فيه الاستفادة من المواد البلاستيكية بطريقة مستدامة وأقل إيذاءً للبيئة ولصحة الإنسان».

ومن المعروف أن البلاستيك الذي يملأ المطامر لا يتفكك بسهولة نظراً لوجود رابطة كربون - كربون، ما يجعله يتقسم إلى قطع أصغر تعرف بالبلاستيكيات الصغيرة.