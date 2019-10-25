صبي يساعد الحيوانات بريشته

المصدر: دبي - فاتن صبح

من مدينة أرزاماس الروسية، جنّد ابن الأعوام التسعة بافيل أبراموف موهبته في الرسم للقيام بعمل خيري ينقذ الحيوانات المشردة، فشرع يبدع لوحات رائعة للحيوانات الأليفة، ويبيعها مقابل تزويد ملاجئ الحيوانات بالطعام والضمادات والأدوية.

قبل عام واحد، أطلق الطفل بافيل المشروع بمساعدة أمه إيكاترينا، تحديداً بعد وفاة حيوانه الأليف، إذ قرر أنه لم يعد بالإمكان تجاهل مشكلة الحيوانات الضالة المنتشرة في الشوارع. ويشارك بافيل أعماله عبر موقع التواصل الاجتماعي «في كيه» الروسي الذي يعرض أجمل لوحات الحيوانات تحت عنوان: «ماذا يمكن لمتطوع صغير القيام به؟».

ويتمحور المشروع حول طلب أشخاص إلى بافيل أن يرسم حيواناتهم الأليفة مقابل أن يتبرعوا ببضعة غرامات من الحنطة السوداء، والضمادات والأدوية واللحوم للكلاب والهررة.

ويشير الموقع إلى أن بافيل يود أن يكون «مثالاً بأن الصغار أيضاً يمكن أن يكونوا ذوي منفعة عظيمة إذا أرادوا ذلك بالفعل».

ويقدم بافيل التبرعات إلى ملجأ الحيوانات الوحيد الموجود في المدينة الذي يضم أكثر من 100 كلب، ويعتبر المتبرع الأصغر سناً.