مقهى يثير غضب رواده بسبب «كلاب الباندا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أثار مقهى صيني في مدينة «تشينغدو» حملة غضب عارمة بين رواده إلى جانب المدافعين عن قضايا الحيوانات بسبب طلاء كلاب «التشاو تشاو» المعروفة بشكلها الوديع بصبغة، بحيث تبدو كدببة «الباندا» الشهيرة، وعرضها للرواد.

وبحسب إندبندنت، انبرى رواد المقهى عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم من الإدارة، بدعوى سوء معاملتهم لكلاب «التشاو تشاو» والتسبب لها بأضرار صحية من جراء الصبغة المستخدمة في الطلاء.

وبدوره، ردّ صاحب المقهى على الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ليس كل رواد مقهاه معترضين على طلاء الكلاب، بل إن بعضهم يحبها ويطلق عليها اسم «كلاب الباندا». وأضاف إنه يستورد الصبغة المستخدمة في طلاء كلاب «التشاو تشاو» من اليابان خصيصاً، وأنها لا تسبب أي ضرر صحي للكلاب.