خطر ألزهايمر أعلى 70% مع الدهون غير المشبعة

المصدر: دبي - نهى حوّا

أظهرت دراسة يابانية حديثة نُشرت في مجلة طب الأعصاب، أخيراً، أن الأشخاص الذين يعانون مستويات أعلى من الدهون غير المشبعة في دمائهم قد يكونون أكثر عرضة بنسبة 50 إلى 70% للإصابة بمرض ألزهايمر أو الخرف من أي سبب.

وتوصل الباحثون إلى استنتاجاتهم بعد دراسة لمدينة هيساياما اليابانية، وتتبع فحوص الدم أكثر من 1600 ياباني رجل وامرأة على مدى 10 سنوات، بحثاً عن مستويات الدهون غير المشبعة وتحليلها، وبعد إجراء تعديل لعوامل أخرى يمكن أن تؤثر في الإصابة بالخرف، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين.

وفي تعليق على الدراسة، نقلت قناة «سي.إن.إن.» التلفزيونية عن مدير عيادة الوقاية من مرض ألزهايمر، في كورنيل بنيويورك، الدكتور ريتشارد إيزاكسون، قوله: «استخدمت الدراسة مستويات الدهون غير المشبعة في الدم، بدلاً من الاستبيانات الغذائية المستخدمة تقليدياً، مما يزيد صحة النتائج العلمية».

ترتفع هذه الدهون طبيعياً مع كميات قليلة في بعض أنواع اللحوم والألبان، لكن الارتفاع الأكبر يأتي من صنع الإنسان. ويتم إنتاجها من خلال عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها أكثر صلابة، كما في السمن.