شاهد.. فئران تقود سيارات لجمع الطعام!

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تمكن علماء البيولوجيا العصبية بجامعة ريتشموند من تعليم الفئران سياقة السيارات الكهربائية الصغيرة. تجربة أثبتت أن المرونة العصبية لدماغ هذه القوارض أكبر مما كان يعتقد سابقًا، بحسب (sciencesetavenir).

"كنا نعلم بالفعل أن الفئران كانت قادرة على ممارسة لعب الغميضة أو استخدام أدوات أو العثور على طريقها في متاهة. لكننا لم نتخيل أنها تملك القدرة على قيادة المركبات الصغيرة. نعم، قيادة".

هكذا قدمت المجلة الأمريكية نيو ساينتست لتقرير عن نتائج هذه التجربة الغريبة التي أجراها فريق من علماء البيولوجيا العصبية من جامعة ريتشموند، فرجينيا، ونشرت في مجلة أبحاث الدماغ السلوكية في 16 أكتوبر 2019، مضيفة أن الجهاز العصبي لهذه القوارض مرن أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وقام فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور كيلي لامبرت، بتطوير سيارة صغيرة مصنوعة من صندوق بلاستيكي شفاف على عجلات تعمل بدائرة كهربائية. من أجل "قيادتها"، واضطرت الفئران إلى التسلل والعمل بشكل فردي بأرجلها على ثلاثة قضبان نحاسية صغيرة تتوافق مع اتجاهات مختلفة (اليسار واليمين والمستقيم).

تم تدربت ستة فئران إناث و11 فأرا من الذكور على مناورة السيارة في مساحة مستطيلة تبلغ حوالي 4 أمتار مربعة. ولتحفيزها قام الباحثون بمكافأتها بقطع من حبوب Froot Loop في كل مرة تقوم فيها بلمس قضبان التوجيه ونقل السيارة للأمام. ليتم فيما بعد توزيع الحبوب على الفئران التي تقطع أكبر مسافة سياقة.

وقال الدكتور لامبرت لصحيفة نيو ساينتست: "لقد تعلمت التنقل (...) بشكل فريد وتبنت أنماطا اتجاهية لم يسبق لها استخدامها للفوز بالمكافأة".