"الصحة السعودية" تمنع الفول السوداني في المدارس الابتدائية

منعت وزارة الصحة السعودية الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".

منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال. #تعلم_بصحة pic.twitter.com/DHVDFkhtQm — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 23, 2019

وتعد حساسية الفول السوداني حالة مرضية شائعة خاصة لدى الأطفال، ويمكن أن تتفاوت أعراضها بين هياج بسيط وتفاعل يهدد الحياة (فرط الحساسية anaphylaxis)، فيمكن أن تحدث نوبة شديدة من الحساسية، بعد تناول كميات صغيرة من الفول السوداني، لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية.