عملية إنقاذ لمنارة في بحر الشمال

المصدر: دبي - سيد صالح

اضطر المسؤولون المحليون في شبه جزيرة «يوتلاند» الدنماركية في بحر الشمال إلى إبعاد منارة «روبجيرغ نود» الأثرية البالغ عمرها 120 عاماً، عن الشاطئ مسافة تزيد على 76 متراً، بسبب خوفهم من أن تؤدي عوامل التعرية وتآكل الشواطئ التي تهدد شواطئ شبه الجزيرة بقوة إلى جرف المنارة أو إغراقها.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كانت «روبجيرغ نود» في الأصل تبعد عن الشاطئ نحو 200 متر، إلا أن عوامل التعرية جعلت المسافة التي تفصلها عن الشاطئ حالياً لا تتجاوز 6 أمتار فقط، وهو الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد المنارة.