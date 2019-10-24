أجهزة المستقبل بخصائص بشرية

المصدر: دبي- نهى حوّا

ابتكر علماء غلافاً للهاتف المحمول، بقدرة على التفاعل مثل جلد الإنسان يمنح مستخدمه شعوراً طبيعياً. النموذج الذي تم تصمميه ليبدو مثل الجلد البشري، يتفاعل مع أشكال مختلفة من الاتصال البشري مثل الدغدغة والمداعبة والقرص، ويمكن ربطه بالهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء وشاشات الكمبيوتر، التي تعمل باللمس.

وتنقل صحيفة «ديلي ميل»، عن العلماء قولهم إن عملهم يفتح الباب أمام مستقبل حيث الأجهزة بخصائص بشرية. وتم ابتكار الجلد الاصطناعي «سكين أون» باستخدام طبقتين من السيليكون، مع طبقة قطب كهربائي في الوسط مصنوعة من أسلاك رفيعة جداً تعمل كأجهزة استشعار.