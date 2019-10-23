أسلحة برونزية تُحَيّر علماء الآثار

المصدر: إعداد - سيد صالح

يشعر علماء الآثار البريطانيون بحيرة بالغة بسبب مجموعة ضخمة من الأسلحة المصنوعة من معدن البرونز جرى اكتشافها الشهر الماضي بالمصادفة أثناء أعمال تنقيب أثرية. وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، تتكون المجموعة من 453 قطعة سلاح متنوعة بين سيوف، وفؤوس، وخناجر، وحراب، فضلاً عن بعض الحلي المعدنية أيضاً.

ويعود عمر الأسلحة المكتشفة إلى العصر البرونزي، وتحديداً إلى الفترة ما بين 900 و800 قبل الميلاد.

ويفسر العلماء حيرتهم بكون كل الأسلحة مكسورة بشكل جزئي. ورغم ذلك، فقد وجدوها مدفونة بعناية في باطن الأرض، فثمة تساؤل عن السبب الذي يجعل شخصاً ما أو عدة أشخاص يحتفظون تحت الأرض بأسلحة معدنية مكسورة.