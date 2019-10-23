مايكل جاكسون يطل من «برودواي»

المصدر: نيويورك ــ وكالات

أعلن، أخيراً، عن افتتاح المسرحية الموسيقية المستوحاة من حياة مغني البوب مايكل جاكسون على مسرح برودواي الصيف المقبل، على أن تبدأ العروض الأولى للمسرحية التي سميت «أم جيه ذا ميوزيكال» في 6 يوليو مع موعد الافتتاح في 13 أغسطس على مسرح نيل سيمونز.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإعلان يعكس ثقة منتجي العرض والفريق الإبداعي بأن شراة التذاكر يبقون متحمسين لمشاهدة عرض تغذيه الموسيقى الأكثر شعبية في التاريخ الأمريكي، على الرغم من أن المشروع يعد الأكثر شحناً بين المسرحيات المتجهة لبرودواي، بسبب المزاعم الكثيرة بشأن الحياة الشخصية للمغني.

يعتمد إنتاج المسرحية على تركة مايك جاكسون وشركة «كولومبيا لايف ستايج»، فيما تقوم كاتبة المسرحيات لين نوتاج الفائزة بجوائز بوليتزر بكتابة النص، ويقوم بإخراجها وتصميمها كريستوفر ويلدون، الفائز بتوني على فيلم «أمريكي في باريس».

وقال كل من نوتاج وويلدون في وقت سابق إن المسرحية الموسيقية، سوف تركز على فترة أوائل التسعينيات عندما كان جاكسون يحضر لجولة للترويج لألبومه الموسيقي «دينجرس».