الشارع المصري يطالب بالقصاص من قاتل "شهيد الشهامة"

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عدد من الوسوم التي تدعو إلى إنزال حكم عادل في حق قاتل الشاب محمود البنا الذي أطلق عليه الشارع لقب "شهيد الشهامة"، حيث تحولت قصة مقتله إلى قضية رأي عام هزت الشارع المصري.

واستخدم المغردون عددا من الوسوم للمطالبة بجزاء عادل ورادع للجناة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح. ومن أبرز تلك الوسوم #شهيد_الشهامة_محمود_البنا و #حق_محمود_لازم_يرجع و #القصاص_للشهيد_محمود_البنا.

وطالبت شريحة كبيرة من المغردين "بالقصاص" و"بإعدام الجاني محمد راجح" بحسب موقع "بي بي سي عربي". كما هاجم العديد منهم ثقافة "البلطجة" والأعمال الفنية التي يرون أنها تساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم بين الشباب.

وأعربت المستخدمة إسراء عن فخرها بخروج المصريين للمطالبة بحق البنا، وبأن "حقه سيعود" بكل تأكيد.

ورأى فريق من المغردين أن قضية البنا ليست مجرد "قضية رأي عام" و "تعاطف" مع حالة فردية. وأشاروا إلى أنها تعكس مشكلة أكبر لآلاف الشباب الذين يتعرضون لـ"ابتزاز وتنمر يؤدي للقتل بدم بارد"، كما يقول المستخدم خالد.

ورأى البعض أن كونها قضية رأي عام يعد شيئا إيجابيا "لحماية الأبناء وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة"، كما يقول الممثل المصري نبيل الحلفاوي.

وكان بيان النيابة العامة في مصر قد أفاد بأن المتهمين طعنوا الشاب محمود البنا بعد مدافعته عن فتاة تعرضت للتحرش من المتهم الرئيسي محمد راجح.

وشارك المستخدم حمزة مقتطفات من مظاهرات تظهر شبابا ينادون "واحد اثنين حق البنا فين".

وكانت محافظة المنوفية شهدت العديد من المظاهرات خارج مبنى المحكمة عقب وصول المتهمين إليها يوم الأحد.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية يوم الأحد في مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية.

وأعلنت المحكمة عن تأجيلها النظر في القضية حتى يوم 27 من أكتوبر، بناء على طلب محامي المتهمين الأربعة، للحصول على أوراق ثبوتية تؤكد أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد.