70 ساعة في الأعماق على «بي بي سي»

المصدر: دبي - فاتن صبح

الجميع مدعو إلى حضور الفيديوهات السبعة التي تبثها محطة «بي بي سي» البريطانية، حيث يبث كل منها على مدى 10 ساعات متواصلة تفاصيل الحياة من أعماق عالم البحار المذهل بلا تعليقات ولا أصوات أو موسيقى في الخلفية.

وفي واحد من أروع الأفلام الوثائقية عن الطبيعة، تعرض المحطة عملاً يزخر بالحيوانات البحرية الضخمة في أجواء من السحر المريح لنفس المشاهد. في حين يخبرنا العلم أن العديد من أشكال الحياة البحرية والمحيط الذي يشكل موطنهم معرض لخطر حقيقي بفعل ممارسات البشر، وعقود من الإهمال.

وتتيح الوثائقيات المعروضة فرصة للانغماس في هذا العالم المذهل والتمسك بإمكانية القيام بشيء من أجله قبل فوات الأوان.