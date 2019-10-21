فنانة رسم الشفاه تغزو «إنستغرام»

المصدر: دبي - سيد صالح

نشرت شبكة «فوكس» الأمريكية، أمس، تقريراً خاصاً عن فنانة الماكياج الأوكرانية الموهوبة، توتوشكا ماتيفيينكو، التي تبدع تصاميم باهرة للشفاه باستخدام تقنية البعد الثالث وتنشرها عبر «إنستغرام»، إذ حظيت تصاميمها بشعبية جارفة بين رواد الموقع.

وتُضيف ماتيفيينكو إلى تصاميمها أشكالاً جديدة وغير مألوفة للحيوانات والنباتات والفواكه، بل حتى فطائر البيتزا والمناظر الطبيعية من شواطئ البحار. دخلت ماتيفيينكو حقل الماكياج منذ 15 عاماً، واكتسبت فيه خبرة هائلة، واستفادت منها إلى جانب موهبتها وقدرتها على التخيّل والابتكار.