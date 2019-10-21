بالفيديو.. أين تعيش أسرع نملة في العالم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يمكن لأسرع نملة في العالم الركض بسرعة 580 كم في الساعة بالمعايير البشرية أو بمعدل 108 مرات ضعف طول جسمها كل ثانية.

وأطلق عليها اسم "الفضة الصحراوية" تيمنا بالصحراء التي تعيش فيها.

وتركض النملة الصغيرة، بالنسبة للمعيار المناسب لجسدها، بسرعة أكبر من سرعة الفهد (المتوافقة مع جسده). ويقول الخبراء إن سرعة تقلص عضلات "الفضة الصحراوية" قد تكون قريبة من "الحدود الفسيولوجية".

وتحقق النملة السرعة القياسية 855 ملم في الثانية، بتحريك أرجلها الست الصغيرة بسرعة مذهلة. وهذا يتيح لها أن تخطو ما يصل إلى 50 خطوة في الثانية.

وعلاوة على ذلك، يمكن للكائن الصغير فعل ذلك في أكثر الأماكن سخونة على الأرض، حيث تعد البرية الشاسعة الجزء الأقسى في إفريقيا. وتغادر فصائل النمل أعشاشها بحثا عن الطعام، عندما تصل حرارة الرمال إلى 60 درجة مئوية.

وتشكل الشعرات الفضية على ظهورها مثابة "مظلة شمسية"، تعكس أشعة الشمس وتصد الحرارة.

وقال البروفيسور هارلد وولف، الخبير في جامعة Ulm الألمانية: "حتى بين النمل الصحراوي، فإن النمل الفضي مميز". ولكن لم يُعرف سوى القليل عن كيفية تحركها بهذه السرعة على الرمال.

ورصد البروفيسور وولف وزملاؤه النمل في الصحراء عبر الكثبان الرملية، خلال زيارة إلى أحواض الملح في تونس، بحسب "روسيا اليوم".

والمثير للاهتمام، أنهم اكتشفوا أن "الفضة الصحراوية"، المعروفة علميا باسم Cataglyphis bombycina، هي أسرع نملة في العالم.